скільки площин можна провести через три точки? Укажіть два випадки
Геометрия
скільки площин можна провести через три точки? Укажіть два випадки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 випадок точки лежать на одній прямій, то тоді через них можна провести безліч площин 2 випадок точки не лежать на одній прямій, тоді через них можна провести і тільки одну площину
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
тело начавшее двигаться равноускоренно из состояния покоя за первую секунду проходит путь s 1=l какой путь оно пройдет за первые три секунды? за че...
Геометрия
Длины оснований трапеции равны 4 и 10 см. Найдите длины отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции её диагональ.
Химия
В ВОДЕ ОБЪЕМОМ 24.9 СМ КУБИЧЕСКИХ РАСТВОРЕН АММИАК ОБЪЕМОМ 6.72 ДМ КУБИЧЕСКИХ. КАКОВА МАССОВАЯ ДОЛЯ NH3 В ПОЛУЧЕННОМ РАСТВОРЕ?
Математика
Решить задачу ведущая шестерня велосипеда имеет 32 зуба, а ведомая - 18 зубов.Какое наименьшее число оборотов необходимо сделать ведущей шестерне, ...
Математика