тело начавшее двигаться равноускоренно из состояния покоя за первую секунду проходит путь s 1=l какой путь оно пройдет за первые три секунды? за четвертую секунду?

Физика

тело начавшее двигаться равноускоренно из состояния покоя за первую секунду проходит путь s 1=l какой путь оно пройдет за первые три секунды? за четвертую секунду?

Автор: Гость