тело начавшее двигаться равноускоренно из состояния покоя за первую секунду проходит путь s 1=l какой путь оно пройдет за первые три секунды? за четвертую секунду?

Физика
тело начавшее двигаться равноускоренно из состояния покоя за первую секунду проходит путь s 1=l какой путь оно пройдет за первые три секунды? за четвертую секунду?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
путь вычисляется по формуле  S (t) = a * t² / 2 . При  t = 1    S (1) = a * 1² / 2 = a / 2 = 1 ,  откуда  а = 2 м/с². Тогда  S (3) = 2 * 3² / 2 = 9 м. Путь. пройденный за четвертую секунду S₄ = S (4) - S (3) = 2 * 4² / 2 - 2 * 3² / 2 = 16 - 9 = 7 м.  
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