Несколько четырехугольников и пятиугольников. Всего фигур 8, сторон 35.Сколько четырехугольников и пятиугольников?

Математика
Несколько четырехугольников и пятиугольников. Всего фигур 8, сторон 35.Сколько четырехугольников и пятиугольников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть четырехугольников Х. Тогда пятиугольников  8 - Х. Получаем уравнение 4 * Х + 5 * (8 - Х) = 40 - Х = 35 ,  откуда  Х = 40 - 35 = 5. Итак, было 5 четырехугольников и 3 пятиугольника.
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