Несколько четырехугольников и пятиугольников. Всего фигур 8, сторон 35.Сколько четырехугольников и пятиугольников?

Математика

Несколько четырехугольников и пятиугольников. Всего фигур 8, сторон 35.Сколько четырехугольников и пятиугольников?

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