получите как можно большим количеством способов кальций карбонат.  

Химия
получите как можно большим количеством способов кальций карбонат.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СаСО3 - соль, мы можем использовать типичные реакции получения Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O  H2CO3+Ca(OH)2=CaCO3+2H2O 2H2CO3 + Ca => CaCO3 + H2 CaCl2 + Na2CO3=2NaCl + CaCO3 Na2Co3 + Ca(OH) 2 → 2NaOH + CaCO3 CO2 + CaO =  CaCO3
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