Две мастерские работая одновременно сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней. Первая мастерская самостоятельно может выполнить этот заказ за 15 дней. За сколько дней может выполнить этот же заказ вторая мастерская.
Математика
Две мастерские работая одновременно сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней. Первая мастерская самостоятельно может выполнить этот заказ за 15 дней. За сколько дней может выполнить этот же заказ вторая мастерская.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость шитья 2 мастерских: 300/6 = 50 форм/день. Скорость шитья 1 мастерской: 300/15 = 20 форм/день. Необходимая скорость шитья для 2 мастерской: 50 - 20 = 30 форм/день. 2 мастерская выполнит этот заказ за 300/30 = 10 дней. Ответ: за 10 дней.
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