Двое рабочих выполнили вместе некоторую работу за 12 часов. Если бы сначала первый рабочий сделал половину этой работы, а затем другой остальную часть, то вся работа была бы выполнена за 25 чпсов. За какое время мог выполнить ...

Математика

Двое рабочих выполнили вместе некоторую работу за 12 часов. Если бы сначала первый рабочий сделал половину этой работы, а затем другой остальную часть, то вся работа была бы выполнена за 25 чпсов. За какое время мог выполнить эту работу каждый рабочий в отдельности?

Автор: Гость