Двое рабочих выполнили вместе некоторую работу за 12 часов. Если бы сначала первый рабочий сделал половину этой работы, а затем другой остальную часть, то вся работа была бы выполнена за 25 чпсов. За какое время мог выполнить ...
Математика
Двое рабочих выполнили вместе некоторую работу за 12 часов. Если бы сначала первый рабочий сделал половину этой работы, а затем другой остальную часть, то вся работа была бы выполнена за 25 чпсов. За какое время мог выполнить эту работу каждый рабочий в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый рабочий выполняет всю работу за Х часов, а второй - за Y часов. Тогда получаем систему 12 / X + 12 / Y = 1 X + Y = 50 X / 2 + Y / 2 = 25 12 / X + 12 / Y = 1 Из первого уравнения Y = 50 - X . Подставив это выражение во второе уравнение, получаем 12 / X + 12 / (50 - X) = 600 / (X * (50 - X)) = 1 50 * X - X² = 600 X² - 50 * X + 600 = 0 X₁ = 20 X₂ = 30 Итак, один рабочий выполняет работу за 20 часов, а второй - за 30 часов.
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