На ферме есть гуси,утки и телята:всего 120 голов и 280 ног. Известно,что число гусей в три раза больше,чем уток. Найдите,сколько гусей,уток и телят на ферме.

Математика

На ферме есть гуси,утки и телята:всего 120 голов и 280 ног. Известно,что число гусей в три раза больше,чем уток. Найдите,сколько гусей,уток и телят на ферме.

Автор: Гость