На ферме есть гуси,утки и телята:всего 120 голов и 280 ног. Известно,что число гусей в три раза больше,чем уток. Найдите,сколько гусей,уток и телят на ферме.

Математика
На ферме есть гуси,утки и телята:всего 120 голов и 280 ног. Известно,что число гусей в три раза больше,чем уток. Найдите,сколько гусей,уток и телят на ферме.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть было Х уток и Y телят. Тогда гусей было 3 * Х. Получаем систему Х * 2 + 3 * Х * 2 + Y * 4 = 8 * X + 4 * Y = 280 X + 3 * X  + Y = 4 * X + Y = 120   2 * X + Y = 70                     Х = 25 4 * X + Y = 120  ,  откуда    Y = 20   Итак, было 25 уток, 75 гусей и 20 телят.
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