Англичане отплыли в Россию на корабле .До порта их довезли почтовые кареты . карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше ,чем карета Грейса. Для расчета с кучером путешественникам надо знать , сколько миль проеха...
Математика
Англичане отплыли в Россию на корабле .До порта их довезли почтовые кареты . карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше ,чем карета Грейса. Для расчета с кучером путешественникам надо знать , сколько миль проехала каждая карета . Известно ,что карета Грейса проехала в семь раз меньше , чем карета с Фархварсоном и Гвином .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7X- .Карета с Фархварсоном и Гвином x Грейса 7x - x = 120 6x =120 x = 20 км Грейса 140 - км Карета с Фархварсоном и Гвином
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