Закончите уравнения возможных реакций. Если реакция невозможна, укажите причину. Назовите продукты реакций. Mg(OH)2+H2SO4 SO3+HCl CO2+KOH NH3+H2O

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MgOH2+H2SO4=MgSO4+2H2O SO3+HCl реакция не пойдёт, т.к кислота не реагирует с кислотными оксидами, но при определенных условиях: SO3+HCl=HSO3Cl KOH+CO2=KHCO3 NH3+H2O=NH3*Н2О