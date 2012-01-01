Приведите пример веществ с различной степенью окисления Карбона. Назовите их.
Химия
Приведите пример веществ с различной степенью окисления Карбона. Назовите их.
Ответ(ы) на вопрос:
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СО2-углекислый газ + 4 Н2СО3 карбоновая кислота +4 САС2 карбид кальция -1
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