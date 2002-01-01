1)2000 год начался с субботы.С какого дня недели начнётся 2012 год?   2)К некоторому двузначному числу  справа и слева приписали цифру 2.В результате число увеличилось в 36 раз.Найти это число.

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1) От 1 января 2000 года до 1 января 2012 года 3 * 1461 = 4383 дня 4383 = 7 * 626 + 1, поєтому 2012 год начнется с воскресенья 2) Пусть исходное число Х. Тогда, если к нему слева и справа приписать Х, то получится число 10 * Х + 2002. Получаем уравнение 10 * Х + 2002 = 36 * Х , откуда 26 * Х = 2002 Х = 77