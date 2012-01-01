Уменьшаемое увеличили на 7,9 вычитаемое уменьшили на 5,4. Разность стала равной 62,3. Найдите уменьшаемое и вычитаемое.

Математика

Уменьшаемое увеличили на 7,9 вычитаемое уменьшили на 5,4. Разность стала равной 62,3. Найдите уменьшаемое и вычитаемое.

Автор: Гость