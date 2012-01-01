Уменьшаемое увеличили на 7,9 вычитаемое уменьшили на 5,4. Разность стала равной 62,3. Найдите уменьшаемое и вычитаемое.
Математика
Уменьшаемое увеличили на 7,9 вычитаемое уменьшили на 5,4. Разность стала равной 62,3. Найдите уменьшаемое и вычитаемое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-у=z х+7,9-у+5,4=62,3 x - y = 49
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)2000 год начался с субботы.С какого дня недели начнётся 2012 год? 2)К некоторому двузначному числу справа и слева приписали цифру 2.В результа...
Математика
С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца ,А С 8 ГРЯДОК ДРУГОГО ОГОРОДА -336 ОГУРЦОВ.С грядки какого из этих огородов собрали больше и на скольк...