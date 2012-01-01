Уменьшаемое увеличили на 7,9 вычитаемое уменьшили на 5,4. Разность стала равной 62,3. Найдите уменьшаемое и вычитаемое.

Математика
Уменьшаемое увеличили на 7,9 вычитаемое уменьшили на 5,4. Разность стала равной 62,3. Найдите уменьшаемое и вычитаемое.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-у=z х+7,9-у+5,4=62,3 x - y = 49  
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