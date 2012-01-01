Решите систему неравенства 3х+6 больше 0 5х-15 меньше 0
Алгебра
Решите систему неравенства 3х+6 больше 0 5х-15 меньше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+6>0 3x>-6 x>-2 5x-15<0 5x<15 x<3
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