Рассчитайте объем водорода(н.у.), который выделится при действии избытка воды на сплав, содержащий 18,4 г натрия и 15,6 г калия
Химия
Рассчитайте объем водорода(н.у.), который выделится при действии избытка воды на сплав, содержащий 18,4 г натрия и 15,6 г калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+2H2O=2NaOH+H2 (масса) m( Na)=18,4 г (количество моль) n (Na)=m/M=18,4/23=0,8моль n(H2) = 0,4 моль(в 2 раза меньше!) V(H2)=0,4*22,4=8,96л K +2H2O = K(OH)2+H2 m(K)=15,6 =>n(K)=15,6/39=0,4 моль n(H2)=0,39 => V(H2)=0,4*22,4=8,96л
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