Рассчитайте объем водорода(н.у.), который выделится при действии избытка воды на сплав, содержащий 18,4 г натрия и 15,6 г калия

Химия

Рассчитайте объем водорода(н.у.), который выделится при действии избытка воды на сплав, содержащий 18,4 г натрия и 15,6 г калия

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