(2 1/2:10+10:2 1/2-2 1/2)*36/125
Математика
(2 1/2:10+10:2 1/2-2 1/2)*36/125
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 1/2:10 + 10: 2 1/2 - 2 1/2) * 36/125 = ((5/2)/10 + ((20/2)/(5/2)) * 36/125 = (5/20 + 4) * 36/125 = (0,25 + 4) * 36/125 = 153/125 = 1,224. Ответ: 1,224.
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