Требуется изготовить 1500 одинаковых деталей. Один станок может выполнить эту работу за 15 часов, а другой - за 10 часов. За сколько времени изготовят все детали оба станка, работая одновременно
Математика
Требуется изготовить 1500 одинаковых деталей. Один станок может выполнить эту работу за 15 часов, а другой - за 10 часов. За сколько времени изготовят все детали оба станка, работая одновременно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1500:15=100 деталей делает в час первый станок 2) 1500:10=150 деталей в час делает второй станок 3) 150+100=250 деталей в час делают оба станка вместе 4) 1500:250=6 часов - нужно времени обоим станкам, чтобы изготовить 1500 деталей, работая вместе ответ: 6 часов
Гость:
Первый станок за 1 час делает 1/15 работы, т.е 100 деталей; Второй станок за 1 час делает 1/10 работы, т.е 150 деталей; Вместе они изготавливают 100 + 150 = 250 деталей/час. Эту работу станки выполнят за 1500/250 = 6 часов. Ответ: за 6 часов.
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