Требуется изготовить 1500 одинаковых деталей. Один станок может выполнить эту работу за 15 часов, а другой - за 10 часов. За сколько времени изготовят все детали оба станка, работая одновременно

Математика

Требуется изготовить 1500 одинаковых деталей. Один станок может выполнить эту работу за 15 часов, а другой - за 10 часов. За сколько времени изготовят все детали оба станка, работая одновременно

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