Из сетки с мечами взяли 4 мяча, и в ней осталось12 мячей.На сколько больше мячей осталось, чем взяли

Математика

Из сетки с мечами взяли 4 мяча, и в ней осталось12 мячей.На сколько больше мячей осталось, чем взяли

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