Из сетки с мечами взяли 4 мяча, и в ней осталось12 мячей.На сколько больше мячей осталось, чем взяли

Математика
Из сетки с мечами взяли 4 мяча, и в ней осталось12 мячей.На сколько больше мячей осталось, чем взяли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 - 4 = 8 - на восемь мячей осталось больше, чем взяли
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