Велосипедист и мотоциклист начинают одновременно движение из состояния покоя. Ускорение мотоциклиста в 2 раза больше, чем велосипидиста. Во сколько раз большую скорость разовьет мотоциклист: а) за одно и тоже время; б) на одном...

Физика

Велосипедист и мотоциклист начинают одновременно движение из состояния покоя. Ускорение мотоциклиста в 2 раза больше, чем велосипидиста. Во сколько раз большую скорость разовьет мотоциклист: а) за одно и тоже время; б) на одном и том же пути?

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