Велосипедист и мотоциклист начинают одновременно движение из состояния покоя. Ускорение мотоциклиста в 2 раза больше, чем велосипидиста. Во сколько раз большую скорость разовьет мотоциклист: а) за одно и тоже время; б) на одном...
Физика
Велосипедист и мотоциклист начинают одновременно движение из состояния покоя. Ускорение мотоциклиста в 2 раза больше, чем велосипидиста. Во сколько раз большую скорость разовьет мотоциклист: а) за одно и тоже время; б) на одном и том же пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: ав = a a = υ – υ0 / t; υ0 = 0; a= υ / t => υ = a · t ам = 2а υм / υв = 2·a·t / a·t = 2 υ0в = υ0м = 0 s = υ0·t + a·t2 / 2; s = a·t2 / 2; tм = tв sм / sв = 2·a·t2/2 / a·t2/2 = 2 sм = sв υм / υв - ?
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