найти площадь параллеграма, если его стороны 16 см., 21 см., угол между ними 135 градусов
Геометрия
найти площадь параллеграма, если его стороны 16 см., 21 см., угол между ними 135 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b*sin a = 16*21*0,7071=237,59 см2
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