найти площадь параллеграма, если его стороны 16 см., 21 см., угол между ними 135 градусов

Геометрия
найти площадь параллеграма, если его стороны 16 см., 21 см., угол между ними 135 градусов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b*sin a = 16*21*0,7071=237,59 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
подчеркните главные члены   Листва улеглась вокруг берёзы золотом кольцом.   плизззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Из сетки с мечами взяли 4 мяча, и в ней осталось12 мячей.На сколько больше мячей осталось, чем взяли
Ответить
Физика
Велосипедист и мотоциклист начинают одновременно движение из состояния покоя. Ускорение мотоциклиста в 2 раза больше, чем велосипидиста. Во сколько...
Ответить
Математика
12 человек участвовали в конкурсе певцов,3 человека и в конкурсе певцов и в конкурсе чтецов. Хотя бы в одном из этих конкурсов участвовали 26 челов...
Ответить
Математика
(2 1/2:10+10:2 1/2-2 1/2)*36/125
Ответить