когда зари румяной полусвет в окно тюрьмы прощальный свет привет мне умирая посылает и опершись на звучное ружье наш часовой про старое житье мечтая стоя засыпает тогда чело склонив к сырой земле я слушаю
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когда зари румяной полусвет в окно тюрьмы прощальный свет привет мне умирая посылает и опершись на звучное ружье наш часовой про старое житье мечтая стоя засыпает тогда чело склонив к сырой земле я слушаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если надо правильно написать ,то: Когда зари румяный полусвет в окно тюрьмы прощальный свой привет мне, умирая, посылает и, опершись на звучное ружье, наш часовой, про старое житье мечтая, стоя засыпает, - тогда, чело склонив к сырой стене, Я слушаю ...
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