найдите площадь треугольника DEF,если: DE=7см,DF=8см,уголD=60
Геометрия
найдите площадь треугольника DEF,если: DE=7см,DF=8см,уголD=60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника равна половине произведения его двух сторон на синус угла между ними S(DEF)=1\2*DE*DF*sin (D) S(DEF)=1\2*7*8*sin 60=28*корень(3)\2=14*корень(3) см^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
подчеркните главные члены Листва улеглась вокруг берёзы золотом кольцом. плизззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Из сетки с мечами взяли 4 мяча, и в ней осталось12 мячей.На сколько больше мячей осталось, чем взяли
Физика
Велосипедист и мотоциклист начинают одновременно движение из состояния покоя. Ускорение мотоциклиста в 2 раза больше, чем велосипидиста. Во сколько...