найдите площадь треугольника DEF,если: DE=7см,DF=8см,уголD=60

Геометрия
найдите площадь треугольника DEF,если: DE=7см,DF=8см,уголD=60
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника равна половине произведения его двух сторон на синус угла между ними   S(DEF)=1\2*DE*DF*sin (D) S(DEF)=1\2*7*8*sin 60=28*корень(3)\2=14*корень(3) см^2
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