второй угол треугольника в 3 раза больше первого. найди углы треугольника, если известно, что второй угол больше первого на 30 градусов.

Математика

второй угол треугольника в 3 раза больше первого. найди углы треугольника, если известно, что второй угол больше первого на 30 градусов.

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