второй угол треугольника в 3 раза больше первого. найди углы треугольника, если известно, что второй угол больше первого на 30 градусов.
Математика
второй угол треугольника в 3 раза больше первого. найди углы треугольника, если известно, что второй угол больше первого на 30 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - первый угол: 3х - х = 30 2х = 30 х = 15 гр. 1 угол. Тогда 2 угол: 15 * 3 = 45 гр. 3-ий угол: 180 - (15 + 45) = 180 - 60 = 120 гр. Ответ: 15 гр; 45 гр; 120 гр.
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