Составь пример на деление так,чтобы: а) делитель и частное были двухзначными числами; б) делитель был трёхзначным,а частное-двухзначным; в)делитель и частное были трё...

Математика

Составь пример на деление так,чтобы: а) делитель и частное были двухзначными числами; б) делитель был трёхзначным,а частное-двухзначным; в)делитель и частное были трёхзначными числами.

Автор: Гость