Составь пример на деление так,чтобы: а) делитель и частное были двухзначными числами; б) делитель был трёхзначным,а частное-двухзначным; в)делитель и частное были трё...
Математика
Составь пример на деление так,чтобы: а) делитель и частное были двухзначными числами; б) делитель был трёхзначным,а частное-двухзначным; в)делитель и частное были трёхзначными числами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делимое:делитель=частное а) 100:10=10 делитель равен 10, частное равно10, делимое и частное двузначные числа б) 1000:100=10 делитель 100, частное 10, делитель трехзначное число, частное двузначное в) 10000:100=100 делитель 100, частное 100, делитель и частное трехзначные числа
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