5 предложений содержащих причастия с не
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5 предложений содержащих причастия с не
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Еще не подточенный карандаш. 2. Книга, не написанная мною. 3. Человек, не изучающий иностранный язык. 4. Я принес не доделанную работу, а черновик. 5. Все еще не подписанная тетрадка.
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