В булочную привезли хлеб трех видов одинакового колличества когда продали по 30 батонов каждого вида осталось столько батонов сколько привезли одного вида

Гость: Гость:

пусть в булочную привезли по х батонов каждого вида, тогда всег ов булочную привезли 3х батонов, когд продали 30батонов каждого вида осталось 3х-3*30=3х-90 батонов. По условию задачи составляем уравнение 3х-90=х 3х-х=90 2х=90 х=90:2 х=45 3х=45*3=135 ответ: по 45 батонов каждого вида привезли в булочную, всего в булочную привезли 135 батонов осталось 45 батонов