мальчики посадили 8 кустов малины ,девочки -6 Сколько кустов должны посадить девочки что бы догнать мальчиков? какое условие задачи ?
Математика
мальчики посадили 8 кустов малины ,девочки -6 Сколько кустов должны посадить девочки что бы догнать мальчиков? какое условие задачи ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8-6=2(куста) минимуму сколько надо посодить ,от 2 до бемконечности
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