Железнодорожный состав длиной в 1 км прошел бы мимо столба за 1мин,а через туннель(от входа локомотива до выхода последнего вагона)при той же скорости-за 3 мин.Какова длина туннеля

Алгебра

Железнодорожный состав длиной в 1 км прошел бы мимо столба за 1мин,а через туннель(от входа локомотива до выхода последнего вагона)при той же скорости-за 3 мин.Какова длина туннеля

Автор: Гость