Железнодорожный состав длиной в 1 км прошел бы мимо столба за 1мин,а через туннель(от входа локомотива до выхода последнего вагона)при той же скорости-за 3 мин.Какова длина туннеля
Алгебра
Железнодорожный состав длиной в 1 км прошел бы мимо столба за 1мин,а через туннель(от входа локомотива до выхода последнего вагона)при той же скорости-за 3 мин.Какова длина туннеля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1:1=1 км\мин - скорость железнодорожного состава за 3 минуты он проделывает расстояние равное тунелю+длина состава 2) 1*3=3 км - проехал состав за 3 мин 3) 3-1=2 км - длина тунеля ответ: 2 км
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