какая масса гидроксида натрия потребуется для реакции с 20 граммами раствора серной кислоты амега серной кислоты = 4.99
Химия
какая масса гидроксида натрия потребуется для реакции с 20 граммами раствора серной кислоты амега серной кислоты = 4.99
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O m(H2SO4)=20*0,0499=0.998 г n(H2SO4)=0.998/(34+64)=0.01моль n(NaOH)=0.02моль m(NaOH)=0.02*40=0.8г
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