какая масса гидроксида натрия потребуется для реакции с 20 граммами раствора серной кислоты амега серной кислоты = 4.99

Химия

какая масса гидроксида натрия потребуется для реакции с 20 граммами раствора серной кислоты амега серной кислоты = 4.99

Автор: Гость