Англичане отплыли на корабле в Россию.До порта их довезли почтовые кареты.Карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше,чем карета Грейса.Для расчёта с кучером путешественникам надо знать,сколько миль проехала кажд...

Математика

Англичане отплыли на корабле в Россию.До порта их довезли почтовые кареты.Карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше,чем карета Грейса.Для расчёта с кучером путешественникам надо знать,сколько миль проехала каждая карета.Известно,что карета Грейса проехала в семь раз меньше,чем карета с Фархварсоном и Гвином.

Автор: Гость