Англичане отплыли на корабле в Россию.До порта их довезли почтовые кареты.Карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше,чем карета Грейса.Для расчёта с кучером путешественникам надо знать,сколько миль проехала кажд...
Математика
Англичане отплыли на корабле в Россию.До порта их довезли почтовые кареты.Карета с Фархварсоном и Гвином проехала на 120 миль больше,чем карета Грейса.Для расчёта с кучером путешественникам надо знать,сколько миль проехала каждая карета.Известно,что карета Грейса проехала в семь раз меньше,чем карета с Фархварсоном и Гвином.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7X- .Карета с Фархварсоном и Гвином x Грейса 7x - x = 120 6x =120 x = 20 км Грейса 140 - км Карета с Фархварсоном и Гвином
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