В трапеции один из углов при большем основании равен 30градусов.Боковые стороны при продолжении пересекаются под прямым углом, средняя линия равна 19см, а меньшее основание- 13см.Найти меньшую боковую сторону

Математика

В трапеции один из углов при большем основании равен 30градусов.Боковые стороны при продолжении пересекаются под прямым углом, средняя линия равна 19см, а меньшее основание- 13см.Найти меньшую боковую сторону

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