В трапеции один из углов при большем основании равен 30градусов.Боковые стороны при продолжении пересекаются под прямым углом, средняя линия равна 19см, а меньшее основание- 13см.Найти меньшую боковую сторону
Математика
В трапеции один из углов при большем основании равен 30градусов.Боковые стороны при продолжении пересекаются под прямым углом, средняя линия равна 19см, а меньшее основание- 13см.Найти меньшую боковую сторону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большее основание трапеции равно 2 * 19 - 13 = 25 см. Поскольку катет, противолежащий углу 30°, вдвое меньше гипотенузы, то меньшая боковая сторона равна полуразности оснований, то есть (25 -13) / 2 = 6 см.
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