В ящике лежат шары трёх цветов: синие,красные и жёлтые. Известно, что если вынуть из ящика любые 100 шариков, то среди них обязательно встретятся синие и жёлтые, хотя бя по одному. какое наибольшее количество шаров может лежать...

Алгебра

В ящике лежат шары трёх цветов: синие,красные и жёлтые. Известно, что если вынуть из ящика любые 100 шариков, то среди них обязательно встретятся синие и жёлтые, хотя бя по одному. какое наибольшее количество шаров может лежать в этом ящике?

Автор: Гость