В ящике лежат шары трёх цветов: синие,красные и жёлтые. Известно, что если вынуть из ящика любые 100 шариков, то среди них обязательно встретятся синие и жёлтые, хотя бя по одному. какое наибольшее количество шаров может лежать...

Алгебра
В ящике лежат шары трёх цветов: синие,красные и жёлтые. Известно, что если вынуть из ящика любые 100 шариков, то среди них обязательно встретятся синие и жёлтые, хотя бя по одному. какое наибольшее количество шаров может лежать в этом ящике?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мы можем вытащить один синий шарик, один желтый, остальные 98 красные мы можем вытащить один синий шарик, один желтый, остальные 98 желтые мы можем вытащить один синий шарик, один желтый, остальные 98 синие таким образом в ящике может лежать 98+99+99=296 шаров(может лежать и больше)
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