Два мастера за работу получили 117руб.Первый работал 15 дней а второй 14.Сколько получал в день каждый из них,если известно,что первый мастер за4 дня получил на 13руб. больше,чем второй за 3 дня?

Математика

Два мастера за работу получили 117руб.Первый работал 15 дней а второй 14.Сколько получал в день каждый из них,если известно,что первый мастер за4 дня получил на 13руб. больше,чем второй за 3 дня?

Автор: Гость