Два мастера за работу получили 117руб.Первый работал 15 дней а второй 14.Сколько получал в день каждый из них,если известно,что первый мастер за4 дня получил на 13руб. больше,чем второй за 3 дня?
Математика
Два мастера за работу получили 117руб.Первый работал 15 дней а второй 14.Сколько получал в день каждый из них,если известно,что первый мастер за4 дня получил на 13руб. больше,чем второй за 3 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть второй мастер за день получал Х руб, тогда первый (3 * Х + 13) / 4 руб. Получаем уравнение 15 * (3 * Х + 13) / 4 + 14 * X = 117 25,25 * X + 48,75 = 117 25,25 * X = 68,25 X = 273 / 101 Итак. второй мастер за день получает 273 / 101 руб, а первый (3 * 273 / 101 + 13) / 4 = 533 / 101 руб.
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