Ученику за работу дали одну десятую долю смолотой муки. Сколько всего было смолото муки, если мастер получил 108 кг?
Математика
Ученику за работу дали одну десятую долю смолотой муки. Сколько всего было смолото муки, если мастер получил 108 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-1\10=9\10 - смолотой муки у мастера 2) 108\ (9\10)=108*10\9=120 кг -всего было смолото муки ответ: 120 кг
Гость:
10/10 - 1/10 = 9/10 = 90% 108 = 90% x 100% x=10800/90 = 120кг
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