Ученику за работу дали одну десятую долю смолотой муки. Сколько всего было смолото муки, если мастер получил 108 кг?

Математика

Ученику за работу дали одну десятую долю смолотой муки. Сколько всего было смолото муки, если мастер получил 108 кг?

Автор: Гость