Анатомически обособленную часть тела,имеющую определенную структуру расположение и выполняющую определенные функции называют ..... Органом или системой органов?
Биология
Анатомически обособленную часть тела,имеющую определенную структуру расположение и выполняющую определенные функции называют ..... Органом или системой органов?
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орган
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