Доказать,что если диоганали четырехугольника делятся точкой пересечения попалам,то это параллеограм
Геометрия
Доказать,что если диоганали четырехугольника делятся точкой пересечения попалам,то это параллеограм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники, образованные стороной и двумя половинками диагоналей, равны по двум сторонам и углу между ними (вертикальные углы равны), поэтому противоположные стороны попарно равны, что является признаком параллелограмма..
Гость:
Пусть дан четырехугольник ABCD и AO=CO, BO=DO, где точка О - точка пересечения диагоналей АС и BD Треугольники AOB и СOD равны за двумя сторонами и углом между ними, AO=CO, OВ=OD,углы AOB и СOD равны как вертикальные Треугольники AOD и COB равны за двумя сторонами и углом между ними, AO=CO, OВ=OD,углы AOB и СOD равны как вертикальные С равенства треугольников получаем равенство углов угол BAC=уголDCA уголDAC=уголBCA з их равенства следует(они будут внутренними разносторонними) что прямые AB и CD, AD и BC - паралельны, а значит четырехугольник паралелограмм, доказано.
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