В коробке 850 конфет в фантиках разного цвета: красного, синего, жёлтого и зелёного. Конфет в красных и синих фантиках - 204 шт, конфет в жёлтых - на 20шт меньше,чем в красных, а зелёных - на 418 шт больше, чем красных. Сколько...

Математика

В коробке 850 конфет в фантиках разного цвета: красного, синего, жёлтого и зелёного. Конфет в красных и синих фантиках - 204 шт, конфет в жёлтых - на 20шт меньше,чем в красных, а зелёных - на 418 шт больше, чем красных. Сколько конфет в фантиках каждого цвета?

Автор: Гость