В коробке 850 конфет в фантиках разного цвета: красного, синего, жёлтого и зелёного. Конфет в красных и синих фантиках - 204 шт, конфет в жёлтых - на 20шт меньше,чем в красных, а зелёных - на 418 шт больше, чем красных. Сколько...

Математика
В коробке 850 конфет в фантиках разного цвета: красного, синего, жёлтого и зелёного. Конфет в красных и синих фантиках - 204 шт, конфет в жёлтых - на 20шт меньше,чем в красных, а зелёных - на 418 шт больше, чем красных. Сколько конфет в фантиках каждого цвета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в красных х шт, в синих 204-х шт, желтых х-20 шт, зеленых х+418 шт. всего 850 конфет. х+204-х+х-20+х+418=850 2х=248 х=124 в красных 124 шт, в синих 204-124=80 шт, желтых 124-20=104 шт, зеленых 124+418=542 шт.  
Гость:
к+с+ж+з=850, к+с=204, ж+20=к, к+418=з, с=204-к, ж=к-20, подставляем: к+204-к+к-20+к+418=850, 2к=850-418+20-204=248, к=124, с=204-124=80, 124+418=542=з, ж=124-20=104
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