через 3 года Виктор будет в 2 раза старше чем 3 года тому назад. определить сколько сейчас ему лет?

Математика

через 3 года Виктор будет в 2 раза старше чем 3 года тому назад. определить сколько сейчас ему лет?

Автор: Гость