через 3 года Виктор будет в 2 раза старше чем 3 года тому назад. определить сколько сейчас ему лет?
Математика
через 3 года Виктор будет в 2 раза старше чем 3 года тому назад. определить сколько сейчас ему лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+3=2*(х-3), х+3=2х-6, 6+3=2х-х, х=9
Гость:
х лет Вите сецчас (х+3) будет через 3 года составляем уравнение: х+3=(х-3) х 2 х+3=2х-6 х=9
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