Радиус круга 5 см., нужно найти диаметр.

Математика
Радиус круга 5 см., нужно найти диаметр.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диаметр круга равен =2*радиус круга   диаметр круга =2*5=10 см   1) 5*2=10 см - диаметр круга ответ: 10 см
Гость:
10см    
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