Радиус круга 5 см., нужно найти диаметр.
Математика
Радиус круга 5 см., нужно найти диаметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диаметр круга равен =2*радиус круга диаметр круга =2*5=10 см 1) 5*2=10 см - диаметр круга ответ: 10 см
Гость:
10см
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