Что объединяет понятия "культурное растение" и "культурный человек"? Почему нет "царского" пути в культуре?
География
Что объединяет понятия "культурное растение" и "культурный человек"? Почему нет "царского" пути в культуре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Культура от латинского- "возделывание,обработка почвы". Люди тщательно ухаживали за растениями, чтобы они дали им свои плоды. Значит, растения получали все самые лучшие условия для из развития и они представляют какую-то ценность. Так же и культурный человек: он познает мир, получает культурное образование, приобщается к религии,науке,у него появляются моральные и духовные ценности,он творчески развивается.Он также представляет из себя какую-либо ценность для общества, особенно если это люди творчества: художники,поэты,актёры и т.д.
Гость:
культурное растение - это растение, которое растет не само по себе, как ему захочется, а ему предъявляют особые требования (цвет, рост, урожайность) и создают особые условия для этого, т.е. культивируют так же и культурный человек вырастает в определенных условиях, получает образование, воспитание, к нему предъявляются более высокие требования "царского" пути в культуре быть не может, так как культурным делает себя каждый человек сам, в зависимости от своих устремлений и мировозрений и "царь" может быть невоспитаным хамом, тогда как простой человек будет воспитан во всех отношениях
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