1)корень третей степени из 19 - х в третей степени = 3 2) 2 в степени 3-х = 16 3) 2/5 в степени 2 = 4/9 в степени х/2   

Алгебра
1)корень третей степени из 19 - х в третей степени = 3 2) 2 в степени 3-х = 16 3) 2/5 в степени 2 = 4/9 в степени х/2   
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значок ^ означает степень (в степени) 1)корень третей степени из (19 - х в третей степени )= 3 19 - х в третей степени=3^3=27 x^3=19-27=-8 x=-2(так как (-2)^3=-8)   2) 2 в степени (3-х) = 16 2^(3-x)=2^4 3-x=4 x=3-4 x=-1 3) 2/5 в степени 2 = 4/9 в степени х/2 4/25=2/3^(x) x=log от 4/25 по основаю 2/3   если там опячатка и 2/3 в степени 2 = 4/9 в степени х/2 то 4/9=4/9^(x/2) 4/9^1=4/9^(x/2) 1=x/2 x=2
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