В отваре 6 частей серы, 3 части извести и 50частей воды. Ск-ко получится кг отвара, если воды взять на 8,8 кг больше, чем серы

сера-6 ч. известь-3 ч. вода-50 ч. на 8,8 кг больше, чем серы 1)50-6=44(ч) 2)44:8,8=5(ч)-1 кг=5 частей 3)1:5=0,2(кг)-это одна часть 4)6х0,2=1,2(кг)-сера 5)3х0,2=0,6(кг)-известь 6)50х0,2=10(кг)-вода 7)1,2+0,6+10=11,8(кг)-масса отвара

Гость: Гость:

Если принять одну часть за Х, то извести будет 3 * Х, серы 6 * Х, а воды 50 * Х Получаем уравнение 50 * Х - 6 * Х = 44 * Х = 8,8 , откуда Х = 8,8 / 44 = 0,2 кг. Тогда масса всего отвара составит (50 + 6 + 3) * 0,2 = 11,8 кг.