как начертить план комнаты вид сверху
Українська література
как начертить план комнаты вид сверху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чертишь квадрат или прямоугольник, в зависимости от твоей комнаты, а потом обозначаешь разными фигурками что у тебя где находится внизу рисунка делаешь условные обозначения - какая фигурка что значит
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