Решите пожалуйста, кто может: Здоровая женщина с группой крови А вышла замуж за здорового мужчину с группой крови В, у них родились дети : здоровая девочка Катя с группой крови А, здоровый мальчик Слава с группой крови 0. И мал...

Биология

Решите пожалуйста, кто может: Здоровая женщина с группой крови А вышла замуж за здорового мужчину с группой крови В, у них родились дети : здоровая девочка Катя с группой крови А, здоровый мальчик Слава с группой крови 0. И мальчик Степа, больной гемофилией и группой крови А. Известно, что родители по материнской линии были здоровы(у матери (бабушки) группа крови 0, у отца (дедушки) группа крови АВ.) Родители отца тоже были здоровы : Мать с группой крови В и отец с группой крови А. Узнать, от кого Степа получил гемофилию и узнать генотипы всех упомянутых людей.

Автор: Гость