разложить на множители квадратный трёхчлен у+3у-40

Алгебра
разложить на множители квадратный трёхчлен у+3у-40
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разложить на множители квадратный трёхчлен у^2+3у-40   у^2+3у-40=y^2+8y-5y-40=y(y+8)-5(y+8)=(y+8)(y-5)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
запии все двухзначные числа от 30 до 100,в которых число десятков на 2 больше числа единиц.
Ответить
Биология
Решите пожалуйста, кто может: Здоровая женщина с группой крови А вышла замуж за здорового мужчину с группой крови В, у них родились дети : здоровая...
Ответить
Українська література
как начертить план комнаты вид сверху
Ответить
Алгебра
При делении числа y на число x в частном получается 5, а в остатке 10. Задайте формулой функцию y от х. Какова область определения этой функции? На...
Ответить
Алгебра
1)корень третей степени из 19 - х в третей степени = 3 2) 2 в степени 3-х = 16 3) 2/5 в степени 2 = 4/9 в степени х/2   
Ответить