разложить на множители квадратный трёхчлен у+3у-40
Алгебра
разложить на множители квадратный трёхчлен у+3у-40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разложить на множители квадратный трёхчлен у^2+3у-40 у^2+3у-40=y^2+8y-5y-40=y(y+8)-5(y+8)=(y+8)(y-5)
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