Густ тяжелее утки на 2кг но легче щенка на 3кг На сколько килограммов утка легче щенка
Математика
Густ тяжелее утки на 2кг но легче щенка на 3кг На сколько килограммов утка легче щенка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утка легче щенка на 5 кг
Гость:
масса утки+2кг=масса гуся, масса гуся+3кг=масса щенка поэтому 1) 2+3=5 кг - на столько утка легче щенка ответ: на 5 кг
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