напишите уравнение окружности с центром в точке (1;2) радиуса 4
Геометрия
напишите уравнение окружности с центром в точке (1;2) радиуса 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение окружности с центром в точке (A;B) и радиусом R имеет вид (x-A)^2+(y-B)^2=R^2 поєтому уравнение данной окружности имеет вид (x-1)^2+(y-2)^2=4^2 (x-1)^2+(y-2)^2=16
Гость:
[latex]В декартовой системе координат: (X+4)^2+(Y-7)^2=49. Заменим Х=rcosФ ,У=rsinф , получим уравнение в полярной системе координат: (rcosФ+4)^2+(rsinФ-7)^2=49, раскроем скобки и приведём подобные,получим: r=49-8cosФ+14sinФ.[/latex]
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