напишите уравнение окружности с центром в точке (1;2) радиуса 4

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уравнение окружности с центром в точке (A;B) и радиусом R имеет вид (x-A)^2+(y-B)^2=R^2 поєтому уравнение данной окружности имеет вид (x-1)^2+(y-2)^2=4^2 (x-1)^2+(y-2)^2=16