У девочки была коробка конфет,она съела одну и разделила поровну с братом,потом еще съела одну и поделила поровну с сестрой,и у нее осталось 5 конфет.Вопрос- сколько было конфет?
Математика
У девочки была коробка конфет,она съела одну и разделила поровну с братом,потом еще съела одну и поделила поровну с сестрой,и у нее осталось 5 конфет.Вопрос- сколько было конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть было х конфет, после того как поделилась с братом стало (х-1)\2 конфет, после того как поделилась з сестрой стало ((х-1)\2-1)\2. По условию задачи составляем уравнение и решаем его: ((х-1)\2-1)\2=5 (х-1)\2-1=5*2=10 (х-1)\2=10+1=11 х-1=11*2=22 х=22+1=23 ответ: 23 конфеты было
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
1)Запиши числа,которые содержат: а) 100 единиц класса миллионов и 409 единиц класса тысяч; б)по 70 единиц 4, 3 и 2 классов; в) 3 единицы класса мил...
Английский язык