У девочки была коробка конфет,она съела одну и разделила поровну с братом,потом еще съела одну и поделила поровну с сестрой,и у нее осталось 5 конфет.Вопрос- сколько было конфет?

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пусть было х конфет, после того как поделилась с братом стало (х-1)\2 конфет, после того как поделилась з сестрой стало ((х-1)\2-1)\2. По условию задачи составляем уравнение и решаем его: ((х-1)\2-1)\2=5 (х-1)\2-1=5*2=10 (х-1)\2=10+1=11 х-1=11*2=22 х=22+1=23 ответ: 23 конфеты было