Витя купил А тетрадей, а Коля -В таких же тетрадей. Коля заплатил на 45 гривен больше, чем Витя. Сколько гривен заплатил за тетради каждый из мальчиков?
Математика
Витя купил А тетрадей, а Коля -В таких же тетрадей. Коля заплатил на 45 гривен больше, чем Витя. Сколько гривен заплатил за тетради каждый из мальчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предполагается, что тетрадди покупались по одинаковой цене 1) B-A тетрадей - на столько больше купил Коля 2) (B-A)\45 - цена одной тетради 3) А* (B-A)\45 - гривен заплатил за тетради Витя 4) В* (B-A)\45 - гривен запдатил за тетрда Коля
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