Витя купил А тетрадей, а Коля -В таких же тетрадей. Коля заплатил на 45 гривен больше, чем Витя. Сколько гривен заплатил за тетради каждый из мальчиков?

Математика

Витя купил А тетрадей, а Коля -В таких же тетрадей. Коля заплатил на 45 гривен больше, чем Витя. Сколько гривен заплатил за тетради каждый из мальчиков?

Автор: Гость