Для рыбалки купили голубые и белые блёсны в одинаковых коробках. Оказалось, что голубых блёсен купили 32 штуки, а белых- 96. Коробок с белыми блёснами было на 4 штуки больше, чем с голубыми. Сколько купили коробок с блёснами ка...

Математика

Для рыбалки купили голубые и белые блёсны в одинаковых коробках. Оказалось, что голубых блёсен купили 32 штуки, а белых- 96. Коробок с белыми блёснами было на 4 штуки больше, чем с голубыми. Сколько купили коробок с блёснами каждого цвета?

Автор: Гость