Для рыбалки купили голубые и белые блёсны в одинаковых коробках. Оказалось, что голубых блёсен купили 32 штуки, а белых- 96. Коробок с белыми блёснами было на 4 штуки больше, чем с голубыми. Сколько купили коробок с блёснами ка...

Математика
Для рыбалки купили голубые и белые блёсны в одинаковых коробках. Оказалось, что голубых блёсен купили 32 штуки, а белых- 96. Коробок с белыми блёснами было на 4 штуки больше, чем с голубыми. Сколько купили коробок с блёснами каждого цвета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96-32=64шт разница 64/4=16шт в коробке 32/16=2коробки голубых 96/16=6коробок белых или 2+4=6
Гость:
Белых блесен было больше, чем голубых, на 64. Они занимают 4 коробки, поэтому в коробке  64 : 4 = 16 блесен. Следовательно, коробок с голубыми блеснами  32 : 16 = 2 , а коробок с белыми блеснами  96 : 16 = 6  
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