1224 – х : 6 = 859
Математика
1224 – х : 6 = 859
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1224 – х/6 = 859 365=x/6 x=2190
Гость:
-х:6=859-1224 -х:6= - 365 -х=-365*6 -х= -2190 х=2190
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